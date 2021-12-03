Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Для «демократического будущего» Грузии необходимо снизить процентный барьер на выборах в парламент республики. Об этом заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан

Она прокомментировала заявления лидеров правящей партии «Грузинской мечты» о том, что в партии не все согласны с необходимостью создавать условия для попадания в парламент мелких партий.

Американских дипломат отметила, что временно снижение проходного барьера на парламентских выборах в 2020 году позволило попасть в парламент девяти партиям. Посол также напомнила, что ранее лидеры всех политических партий поддержали эту меру.

«Если останется 5%-й барьер, то преодолеть его на будущих выборах смогут, предположительно, две — три партии, — сказала Дегнан. — Видимо, некоторые не понимают, что демократия требует разнообразия взглядов. Однопартийное правление работает против этого. Фактически, это создает угрозу тирании большинства».

Стоит отметить, что в законодательной деятельности в США участвуют только две партии: Демократическая и Республиканская.