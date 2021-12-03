Вашингтон, , 10:32 — REGNUM У Евросоюза и Соединённых Штатов может появиться новый канал для диалога по вопросам обороны и безопасности. Его готовят высокопоставленные представители двух сторон. Об этом заявил генеральный директор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан, пишет газета Defense News.

США и Евросоюз Elionas2

Как ожидается, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель могут выступить с заявлением по этому поводу уже в пятницу, 3 декабря. По его словам, за этим может последовать саммит для «освящения» нового механизма, хотя сроки пока неясны.

Блежан пояснил, что новая концепция призвана формализовать связи на уровне персонала, которые развиваются между американскими и европейскими военными структурами. Возможные области сотрудничества включают борьбу с угрозами, связанными с киберпространством и изменением климата, а также объединение усилий в области инновационных технологий.

Гендиректор военштаба подчеркнул, что, чтобы быть полезным, новый подход к ведению переговоров по вопросам обороны должен быть свободен от «трансатлантических любезностей».

«От этого диалога нам нужно, чтобы он был конкретным, а не просто служил, чтобы выдавать желаемое за действительное», — отметил Блежан.