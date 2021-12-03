Москва, 3 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение на выделение свыше 609 млн рублей на частичное возмещение затрат по созданию молочных ферм и овощехранилищ. Об этом 3 декабря сообщает сайт правительства России.

Udmurt.ru Молочная ферма в Удмуртии

Средства поступят в 13 регионов России, в частности в Удмуртию, Чувашию, Ставропольский край, Архангельскую, Брянскую, Воронежскую, Иркутская, Курскую, Саратовскую и Свердловскую области.

На выделенные средства будут введены в эксплуатацию 15 молочных ферм на 10 тыс. коров и восемь плодоовощных хозяйств мощностью свыше 17 тыс. тонн.

«Всё это будет способствовать развитию сельского хозяйства», — отметили в правительстве.

Ранее такие планы обсуждались на заседании правительства России.