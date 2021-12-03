Элиста, , 10:31 — REGNUM Исполняющую обязанности министра образования и науки Республики Калмыкия Татьяну Питкиеву сменит новый и. о. главы ведомства Булган Ангирова. Это следует из указов за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.

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«Освободить Питкиеву Татьяну Ивановну, заместителя министра образования и науки Республики Калмыкия, от временного исполнения обязанностей министра образования и науки Республики Калмыкия. <…> Назначить Ангирову Булган Борисовну исполняющим обязанности министра образования и науки Республики Калмыкия», — сказано в документах.

ИА REGNUM сообщало, что в начале октября 2021 года Эрдни Баринов был освобождён от должности министра образования и науки Калмыкии. Чиновник покинул пост по собственному желанию.

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