Элиста, 3 декабря 2021, 10:31 — REGNUM Исполняющую обязанности министра образования и науки Республики Калмыкия Татьяну Питкиеву сменит новый и. о. главы ведомства Булган Ангирова. Это следует из указов за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.
«Освободить Питкиеву Татьяну Ивановну, заместителя министра образования и науки Республики Калмыкия, от временного исполнения обязанностей министра образования и науки Республики Калмыкия. <…> Назначить Ангирову Булган Борисовну исполняющим обязанности министра образования и науки Республики Калмыкия», — сказано в документах.
ИА REGNUM сообщало, что в начале октября 2021 года Эрдни Баринов был освобождён от должности министра образования и науки Калмыкии. Чиновник покинул пост по собственному желанию.
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