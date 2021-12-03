Улан-Удэ, , 10:31 — REGNUM За десять месяцев с начала 2021 года оборот розничной торговли в Бурятии составил 181,4 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем в январе-октябре 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

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При этом львиная доля прироста оборота (66,1%) получена за счёт роста цен на товары. В частности, оборот продуктов питания вырос на 4,6%, а их доля составила 54,4%.

«Продажа непродовольственных товаров возросла на 3,6%. Субъекты малого предпринимательства формировали 81,9% всего оборота розничной торговли, их оборот увеличился на 5,6%», — отметили в службе статистики.

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