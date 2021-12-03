София, , 10:29 — REGNUM В столице Болгарии Софии начала работу первая сессия Народного собрания (парламента) страны 47-го созыва. Об этом 3 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Официальная церемония открытия заседания сессии состоялась в 9.00 по местному времени (10.00 мск.). В зале пленарных заседаний по электронной системе зарегистрировались 228 из 240 депутатов. Сессию по традиции открыла старейший по возрасту народный избранник — доктор Сильвия Стефанова, представляющая партию «Есть такие люди». Предполагается, что в течение дня представители всех парламентских сил выступят со своими программами с главной трибуны НС РБ.

Напомним, в ходе выборов в высший законодательный орган Болгарии 14 ноября убедительную победу одержали партии «Продолжаем перемены», «Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ), БСП, «Демократическая Болгария» и «Возрождение».