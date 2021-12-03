Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Предстоящее внедрение билетов с QR-кодами в общественном транспорте Петербурга и закупка оборудования для их считывания не имеют ничего общего с QR-кодами о вакцинации или перенесенном COVID-19. На это обратили внимание в Смольном, попросив граждан попусту не волноваться.

Валидатор в салоне трамвая «Чижик» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что в 2022 году разовые билеты на проезд в наземном общественном транспорте Северной столицы получат уникальные QR-коды, а в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев появятся единые по конструкции сканеры таких кодов. Уже объявлен конкурс на закупку бортового оборудования системы электронного контроля оплаты проезда. Запуск системы ожидается к апрелю 2022 года, когда в Петербурге начнется первый этап транспортной реформы.

«Новые валидаторы в городском наземном транспорте будут считывать информацию с разовых проездных билетов в виде цифровых кодов. Данный код содержит фискальную информацию, данные о месте, времени покупки билета и сроке его действия», — пояснили в городском комитете по транспорту.

Ранее в Смольном заявили, что введение контроля QR-кодов об иммунном статусе гражданина в общественном транспорте Петербурга не планируется.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на смену кондукторам придут сканеры QR-кодов