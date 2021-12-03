Кабул, , 10:28 — REGNUM Центральный банк «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил, что получил 16 миллионов долларов в рамках гуманитарной помощи Афганистану.

По сообщению «Шафакна», банк отметил, что эта сумма наличными поступила в Кабул в среду (1 декабря).

Центральный банк заявил, что предоставление этой гуманитарной помощи наличными деньгами обеспечила Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA). Банк также заявил, что борется с бедностью всеми доступными способами.

В Центральном банке заверили, что банковская система страны скоро вернется в норму.

Ранее ООН предупредила, что банковская система Афганистана находится под угрозой краха из-за сокращения банковских резервов и неспособности людей платить свои долги. Одновременно с кризисом ликвидности в стране резко упала стоимость национальной валюты.

В наши дни один доллар США обменивают на валютном рынке на 96 афгани, что приводит к росту цен на сырье на рынке.