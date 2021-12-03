Канберра, 3 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Несмотря на появление в Австралии нового штамма коронавируса «Омикрон», продвижение общенациональной программы по ревакцинации от COVID-19 будет продолжаться без каких-либо изменений. Об этом 3 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Напомним, что ранее Великобритания перешла к более короткому периоду времени между второй прививкой и третьей. Временной лаг сократили до трех месяцев. В Австралии также звучали призывы последовать примеру, однако органы общественного здравоохранения посчитали это нецелесообразным.

«Нет никаких доказательств того, что более ранний прием третьей дозы известных доселе вакцин от COVID-19 усилит защиту от варианта «Омикрон» … Таким образом, никаких изменений предусмотрено не будет», — заявил на пресс-конференции главный санитарный врач Австралии Пол Келли.