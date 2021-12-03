Мадрид, , 10:28 — REGNUM На сегодняшний день в Испании нет необходимости введения обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом 3 декабря заявила испанский министр здравоохранения Каролина Дариас, ее слова приводит агентство Europa Press.

Вакцинация Mos.ru

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«Я понимаю, что предлагается начать обсуждение (обязательной вакцинации от нового заболевания — ред.), но в нашей стране ситуация совершенно иная», — сказала она.

Также Дариас напомнила, что в Испании один из наиболее высоких в мире уровней вакцинации от COVID-19, так как в стране на добровольной основе полностью привито свыше 90% населения в возрасте старше 12 лет.

«Поэтому цель в Испании — продолжать вакцинировать таким же образом, как мы это делаем», — уточнила глава минздрава Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопрос введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Германии будет рассмотрен бундестагом к февралю 2022 года.