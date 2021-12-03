Кейптаун, , 10:33 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает лёгкую форму заболевания COVID-19 у вакцинированных людей, но увеличивает количество госпитализаций среди непривитых. Об этом министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла заявил 3 декабря на брифинге.

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По словам министра, ЮАР подошла к четвёртому всплеску заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число зарегистрированных случаев болезни резко выросло за последние семь дней.

«Подъём нынешней волны намного круче, чем три предыдущие», — сказал Паахла на брифинге, который транслировал сайт минздрава страны.

Эпицентр распространения нового штамма — столичная провинция Гаутенг. По данным специалистов, «Омикрон» легко передается от человека человеку, добавил он и призвал как можно скорее пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые штамм «Омикрон» выявили в ноябре в Ботсване, затем — в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения готовит к отправке в ЮАР группу экспертов.

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