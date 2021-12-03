Новосибирск, 3 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 декабря, за сутки зарегистрировано 7294 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

Отметим, что днём ранее, 2 декабря, за прошедшие сутки было зарегистрировано 6543 обращения.

При этом в регионе выявлен уже 83 921 случай заражения коронавирусом (+396 за сутки), 5 734 пациента полностью выздоровели (+128 за сутки), умерли 3845 человек (+15 за сутки).