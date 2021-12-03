Канберра, , 10:30 — REGNUM Председатель Лейбористской партии Австралии Уэйн Свон предостерег от потенциальных рисков бойкота Зимних Олимпийских игр в Пекине на фоне сохраняющейся озабоченности по поводу безопасности теннисистки Пэн Шуай. Об этом 3 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Напомним, что Шуай исчезла из поля зрения общественности на две недели после того, как обвинила бывшего высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии. Однако вскоре она дала о себе знать в социальных сетях.

В Австралии лейбористы официально заявили, что готовы работать с правительством Скотта Моррисона по возможному бойкоту Игр в Китае. Однако в свою очередь Свон заявил в эфире Nine News, что Австралии необходимо быть «последовательной» в своем подходе.

«Я напомню, что в 1980 году тоже прозвучал призыв к бойкоту Московской Олимпиады. Но это закончилось плохо и не сработало. Тогда бойкот был объявлен США в ответ на советское вторжение в Афганистан», — заявил политик.