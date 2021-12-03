Воронеж, 3 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Воронежской области решили отказаться от масштабных новогодних торжеств, а ряду районов вообще могут запретить любые праздничные мероприятия. Об этом говорилось 2 декабря на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

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В Воронеже, как доложил мэр Вадим Кстенин, в этом году из-за пандемии традиционных масштабных мероприятий проводить не будут. Однако открытие ёлки, по традиции, состоится 31 декабря, на площади Ленина будет работать каток, ярмарочный городок и фотозоны. Пропускать жителей на площадь будут без QR — кода и измерения температуры.

Между тем, губернатор Александр Гусев отметил, что в тех районах области, где уровень вакцинации населения против коронавируса ниже среднеобластного, могут запретить все праздничные мероприятия.

«Если ситуация позитивно меняться не будет, то нужно будет запретить любые мероприятия праздничного характера, которые организовываются муниципалитетами. И мы это будем контролировать», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти сообщили о стабилизации ситуации с ковид-заболеваемостью — несмотря на по-прежнему высокий суточный уровень заражаемости коронавирусом, в Воронежской области значительно снизилось число госпитализированных пациентов.