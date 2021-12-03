Воронежцев могут оставить без Нового года из-за низких темпов вакцинации
Воронеж, 3 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Воронежской области решили отказаться от масштабных новогодних торжеств, а ряду районов вообще могут запретить любые праздничные мероприятия. Об этом говорилось 2 декабря на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства.
В Воронеже, как доложил мэр Вадим Кстенин, в этом году из-за пандемии традиционных масштабных мероприятий проводить не будут. Однако открытие ёлки, по традиции, состоится 31 декабря, на площади Ленина будет работать каток, ярмарочный городок и фотозоны. Пропускать жителей на площадь будут без QR — кода и измерения температуры.
Между тем, губернатор Александр Гусев отметил, что в тех районах области, где уровень вакцинации населения против коронавируса ниже среднеобластного, могут запретить все праздничные мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти сообщили о стабилизации ситуации с ковид-заболеваемостью — несмотря на по-прежнему высокий суточный уровень заражаемости коронавирусом, в Воронежской области значительно снизилось число госпитализированных пациентов.