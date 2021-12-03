Вашингтон, , 11:06 — REGNUM В США признали виновным мужчину, обвиняемого в том, что в супермаркетах штатов Мэн и Нью-Гэмпшир он вставлял лезвия и шурупы в тесто для пиццы. Его приговорили к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы, которые он будет отбывать федеральной тюрьме. Об этом 3 декабря сообщил австралийский телеканал Nine News.

Пицца с ананасами OpenClipart-Vectors

Приговор 39-летнему Николасу Митчеллу из Дувра, штат Нью-Гэмпшир, последовал после заключения сделки со следствием, где он признал себя виновным по одному из двух пунктов обвинения в фальсификации потребительского товара. Он также должен выплатить 230 000 долларов США в качестве возмещения в пользу компании Hannaford Supermarkets.

Как оказалось, мотивом преступления была обычная месть. Мужчина хотел отомстить компании по производству теста для пиццы. К счастью, никто из покупателей, которые приобрели товар, не пострадал.