Пенза, , 11:44 — REGNUM Жители Пензенской области все чаще обращаются к губернатору по поводу предстоящих новогодних утренников. Олег Мельниченко на своей странице в соцсети ответил на просьбы родителей о допуске на детские праздники.

Утренник в детском саду Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Глава региона заявил, что обеспокоенные родители просят разрешить им присутствовать на праздниках своих детей.

«У детей должен быть праздник. И я не против того, чтобы мама или папа присутствовали на утреннике, но при строгом соблюдении всех требований. Посещение праздника возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо при наличии медотвода. Помимо этого, родителям необходимо проявить ответственность: соблюдать социальную дистанцию, масочный режим», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что это всего лишь прогноз. Окончательное решение примет Роспотребнадзор. В настоящее время проведение утренников возможно благодаря снижению заболеваемости. Важно не допустить ухудшения ситуации вновь, резюмировал глава Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области всего зарегистрировано 92 546 случаев заражения коронавирусом.

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