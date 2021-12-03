Париж, 3 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Во Франции зарегистрировано 9 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Генеральное управление здравоохранения во Франции объявило, что в общей сложности в стране обнаружено девять случаев заражения штаммом «Омикрон».

Во Франции случаи заражения новым штаммом выявлены в регионах Реюньон, Овернь-Рона-Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Иль-де-Франс, Пэи-де-ля-Луар и Гранд-Эст.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции состоится заседание совета по здравоохранению, чтобы выяснить, нужно ли принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.