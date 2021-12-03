Нальчик, 3 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Здание Дворца театров, строительство которого ведется с 2002 года, будет достроено. На завершение реализации проекта из федерального бюджета выделят 1 млрд рублей. Здание должно быть достроено в течение трех лет. Об этом 2 декабря сообщил глава республики Казбек Коков в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Наталия Николаева ИА REGNUM Театр

«Региону выделено более миллиарда рублей на завершение Дворца театров. Этот вопрос при участии наших сенаторов получил поддержку на заседании профильного комитета Совета Федерации с участием Министра культуры РФ Ольги Любимовой. В 2024 году здание будет достроено, и это будет Дворец творческой молодежи», — написал по итогам встречи Коков на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, масштабный проект строительства Дворца театров планировался как единая площадка для размещения всех национальных театров Северного Кавказа. За 20 лет актуальность этого проекта утратилась, поэтому власти планировали разместить в здании общекавказскую культурно-гуманитарную площадку. Теперь планы скорректированы в сторону создания в новом помещении Дворца творческой молодежи.