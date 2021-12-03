Кабардино-Балкария получит 1 млрд рублей на строительство Дворца театров
Нальчик, 3 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Здание Дворца театров, строительство которого ведется с 2002 года, будет достроено. На завершение реализации проекта из федерального бюджета выделят 1 млрд рублей. Здание должно быть достроено в течение трех лет. Об этом 2 декабря сообщил глава республики Казбек Коков в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«Региону выделено более миллиарда рублей на завершение Дворца театров. Этот вопрос при участии наших сенаторов получил поддержку на заседании профильного комитета Совета Федерации с участием Министра культуры РФ Ольги Любимовой. В 2024 году здание будет достроено, и это будет Дворец творческой молодежи», — написал по итогам встречи Коков на своей странице в соцсети Instagram.
Напомним, масштабный проект строительства Дворца театров планировался как единая площадка для размещения всех национальных театров Северного Кавказа. За 20 лет актуальность этого проекта утратилась, поэтому власти планировали разместить в здании общекавказскую культурно-гуманитарную площадку. Теперь планы скорректированы в сторону создания в новом помещении Дворца творческой молодежи.