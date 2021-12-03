Ярославль, 3 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославле скоро начнётся роспись стен Успенского собора. Об этом сообщили в Ярославской митрополии.

Успенский собор в Ярославле

Кафедральный собор освятили в сентябре 2010 года к тысячелетию Ярославля. С того времени стены внутри были не расписаны. Это было сделано специально, чтобы усадка здания в первые годы после постройки не отразилась на живописи. Сейчас идут подготовительные работы, а затем начнётся роспись.

Службы в центральной части храма проводиться не будут, их перенесут в боковой придел святителя Пантелеимона и в Казанский женский монастырь.