Нью-Дели, 3 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Индии на строящихся АЭС к 2024 году введут в строй девять новых атомных реакторов, сообщает 3 декабря The Times of India.

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«К 2024 году в Индии будут введены в строй девять новых атомных реакторов на строящихся АЭС. Правительство одобрило сооружение еще 12 промышленных реакторов общей мощностью 9 000 МВт», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра страны Джитендры Сингха, власти Индии не намерена отказываться от эксплуатации АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Владивосток российская сторона заявила, что намерена построить в южноазиатской стране более 20 новых атомных энергоблоков. Данный план рассчитан на 20 лет.