Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Свердловской области на Пермском тракте загорелся пассажирский автобус. Он выполнял рейс Ревда — Екатеринбург, сообщили в Уралуправтодоре.

Virginie Moerenhout Пожар

Возгорание произошло неподалёку от горы Волчиха. В салоне находились 13 человек. Никто из пассажиров не пострадал. Их доставили в столицу региона на следующем автобусе. По предварительной информации, причиной происшествия стало короткое замыкание в электропроводке.

По данным информресурсов, обслуживание автобуса осуществляет ООО «Контент». За последнюю неделю это уже второе происшествие с участием транспортных средств компании. В центре Екатеринбурга 28 ноября загорелся автобус, работающий на том же маршруте.