Бишкек, 3 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Военнослужащие объединённой российской военной базы в Киргизии сдали кровь для помощи тяжёлым больным, проходящим лечение в местных больницах. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Военнослужащие российской авиабазы «Кант» в Киргизии

пресс-служба ЦВО «Руководство Республиканского центра крови (Киргизия) обратилось к российским военнослужащим с просьбой об оказании помощи. Военнослужащие откликнулись на просьбу и в добровольном порядке осуществили сдачу крови и её компонентов».

Напомним, что дислоцируемая в Канте Объединённая российская военная база «является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания» стран ОДКБ. Её основная задача — обеспечение безопасности территории и воздушного пространства Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения сдали в банк крови Центрального военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко более 50 литров крови, необходимой при лечении больных с тяжёлыми заболеваниями.