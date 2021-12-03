Ульяновск, 3 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Ульяновская область планирует увеличить торговый оборот с Турцией и наладить гуманитарное сотрудничество. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских, данные вопросы были подняты на встрече главы региона с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в России господином Мехметом Самсара.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и посол Турции в России Мехмет Самсара

Встреча прошла в рамках рабочего визита турецкой делегации в Ульяновскую область. Гости посетили завод турецкой компании по производству автомобильных сидений «Мартур», ряд образовательных центров, встретились с бизнесменами.

Губернатор Алексей Русских отметил, что экспорт ульяновских товаров в Турцию за девять месяцев 2021 года увеличился в 2,5 раза. Чаще всего за рубеж направляются автомобильные компоненты, топливо и теплоизоляционные материалы. Турецкие компании реализуют в Ульяновской области три крупных промышленных проекта.

«У региона большой потенциал развития торгово-экономических отношений с Турецкой Республикой», — уверен Алексей Русских.

Глава региона подчеркнул, что власти готовы оказывать поддержку действующим проектам и открыты к сотрудничеству с потенциальными инвесторами:

«Договорились с господином Послом о бизнес-миссии турецкого бизнеса в Ульяновск. Также считаю, что кроме торгово-экономического взаимодействия, мы можем подумать над точками соприкосновения в гуманитарной сфере и туризме».

Напомним, что в Ульяновской области с 2015 года реализует проект турецкая компания по производству автомобильных сидений «Мартур». В проект вложено свыше 440 млн рублей, создано 175 рабочих мест, в числе партнёров — ульяновские компании «Алмет», «Номатекс», «Димитровградский пружинный завод».

В планах — запуск производства новой линейки комплектующих, выпуск каркасов и подголовников автомобильных сидений в рамках нового инвестиционного проекта для альянса «Рено-Ниссан-Мицубиси». Данный проект получил статус регионального инвестиционного проекта в октябре 2021 года. Ожидается, что будет вложено 180 млн рублей инвестиций и создано ещё 100 рабочих мест.

Также Алексей Русских и г-н Мехмет Самсар возложили цветы к Вечному огню у Обелиска Славы на площади 30-летия Победы в Ульяновске.

Как сообщалоИА REGNUM, в октябре 2021 года делегация Ульяновской области во главе с Алексеем Русских приняла участие в Российско-Австрийском деловом совете в Вене. На мероприятии был представлен инвестиционный потенциал региона и прошли переговоры с бизнес-сообществом Австрии.

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