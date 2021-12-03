Тбилиси, 3 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Отказ России от экспорта турбореактивного двигателя НК-32 заинтересовал грузинское экспертное общество, представители которого обсудили это событие в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматные фигуры

«США выразили полную поддержку и одобрение заявлению России о том, что она (Россия) не будет экспортировать лучший в мире, новейший авиационный двигатель НК-32. Это замечание я выложил только для умных людей. Инженеры поймут, что это и почему он лучший. Двухконтурный трехвальный турбореактивный двигатель — сложнейшая конструкция. Этот двигатель считается сегодня одним из величайших достижений российской авиационной промышленности. Понятно, авиаконструкторы какого уровня создавали его», — написал на своей странице в соцсети Facebook грузинский эксперт Демур Гиорхелидзе. Которого, кстати, администрация соцсети довольно часто блокирует за его не вписывающиеся в политику Facebook посты.

Далее автор поста обратил стрелы критики к грузинским «горе-экспертам» прозападной ориентации, которые называют Россию «страной ржавых танков».

«Эти обнаглевшие и ни на что не способные «эксперты» не чувствуют угрозы и твердят, что создавшая это (авиадвигатель) страна имеет «ржавые» танки и что скоро ей «покажут». Вот до такого уровня они докатились!» — отмечает автор поста.

К сведению этих «горе-экспертов» Гиорхелидзе сообщает, что именно этот двигатель установлен на российских бомбардировщиках, а сейчас его устанавливают на российских истребителях 5-го поколения.

«Поэтому мое замечание не для людей с промытыми мозгами. Это замечание для тех, кто должен измерить глубину нашей катастрофы и реальность угрозы!» — пишет грузинский аналитик.

На пост откликнулись десятки пользователей соцсети и большей частью они согласились с тревожными оценками угроз, которые несет Грузии политика нынешних властей на фоне военно-технических достижений России.

«Мы не достойны независимости. Мы не можем уследить за нашими детьми. Мы нашей страной не владеем», — заметила Н.М.

«Катастрофа еще глубже: главы грузинских семей утратили ответственность перед своими семьями и будущим своих детей. Следуют за вождями-идолами! Вот это они умеют!» — ответил автор поста.

«Денег ни у кого нет, а деньги сегодня платят только за участие в акциях! Поэтому и сформировался класс профессиональных митингующих! Для них никакого значения не имеет, в чью поддержку проходит акция! К ним взывают: «Гаумарджос!» А они «джос! джос! джос!» И 50 лари в кармане. К несчастью», — полуиронично и с сожалением заметил Ш.Ш.

«Печальная реальность. Я закончил аспирантуру в Бауманке на кафедре космонавта Елисеева и защитил диссертацию. С радостью приехал в Грузию. Думал, пригожусь стране. Но никого это не интересует. А американские космические корабли сегодня выходят в космос на русских ракетах», — сообщил Н.М.

«Если ты думаешь, что американские корабли лучше русских, ошибаешься. У русских есть еще не известный нам корабль. Только не говори, что я «пророссийский». По мне, так обоих, и Америки, и России … Но факт остается фактом», — возразил Б.Ц.

«Что касается космических кораблей. Каждая страна создает их по своему назначению. А в космос их в основном выводят русские ракеты. В этом направлении Россия опережает все страны», — пояснил Н.М.

«А наших умников если спросить, так Илон Маск отобрал космос у русских», — усмехнулся М.В.

«Тем, кто чешет языком о «ржавых танках», этого все равно не понять. Часть нашего общества живет в виртуальной реальности», — констатировал Е.М.

Пост оказался настолько интересным для круга друзей его автора, что его обсуждение продолжает обрастать новыми комментариями.