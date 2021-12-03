Йосу, Южная Корея, 3 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Береговая охрана Южной Кореи спасла у побережья южнокорейского города Йосу провинции Чолла-Намдо 22 рыбака из Китая. Об этом 3 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Цитата к/ф «Баллада о Беринге и его друзьях». реж.Юрий Швыревю 1970. СССР Кораблекрушение

По данным источников, китайское судно водоизмещением 1 тыс. тонн начал тонуть около 10:59 по местному времени после столкновения со скалой Канёам, расположенной в 22 км к юго-востоку от прибрежного города Йосу (~450 км к югу от Сеула).

После того, как экипаж судна подал сигнал бедствия на место происшествия был отправлен катер береговой охраны. После эвакуации все граждане Китая сдали тест на коронавирус, наличие вируса не выявлено.