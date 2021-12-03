Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Петербурге площадь новых жилых помещений по итогам 2021 года увеличится на 3,2 млн кв. метров, кроме того, за год построен 71 объект социальной инфраструктуры. Об этом сообщили 2 декабря в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«Все обязательства в строительной отрасли практически выполнены, в том числе согласованный с Минстроем план по вводу 3 млн 191 тысячи квадратных метров жилья. Это не просто квадратные метры. Они уже обеспечены социальной инфраструктурой — детскими садами, школами, поликлиниками», — заявил глава региона Александр Беглов.

Губернатор отметил, что на развитие строительства жилья влияют, прежде всего, меры поддержки, оказываемые государством. К ним относятся снижение ипотечных ставок для граждан до 6,5% и внедрение кредитов на льготной основе для застройщиков.

Помимо новостроек, город также возводит множество социальных объектов, в том числе медицинские стационары-трансформеры. В их число входят новый корпус Госпиталя ветеранов войн, лечебно-диагностический корпус городской больницы №33 в Колпино. Некоторые объекты вот-вот откроются, например, многопрофильный лечебно-диагностический корпус в больнице Святого Великомученика Георгия.

По словам Беглова, в городе постепенно устраняется дисбаланс жилья и социальных объектов. Эта проблема решается за счет активной постройки объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, поликлиник). К концу этого года в эксплуатацию введут 71 социальный объект.

Продолжается и программа реновации районов. Город расселяет дома и сносит старые «хрущёвки». Так по программе реновации уже расселены 22 дома в Колпино. Этот процесс на сегодняшний день продолжается еще в 16 домах в разных районах Санкт-Петербурга.