Пекин, 3 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Китай нарушил все соглашения и договорённости, которые до сих пор регулировали отношения между КНР и Индией. Об этом в ходе выступления на форуме, организованном изданием Hindustan Times, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

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«Были очень, очень чёткие договорённости о том, чтобы не наращивать силы на границе. И эти обязательства нарушаются с весны 2020 года», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Это вызывает озабоченность, добавил он.

«Мы ясно дали понять, что состояние отношений будет отражать состояние границы. У вас не может быть напряжённой границы с высоким уровнем трения и прекрасных отношений во всех других сферах жизни. Это так не работает. Это неизбежно перекинется и на другие сферы», — пояснил министр.

«Ожидание, что мы каким-то образом сдержим это и продолжим жить дальше, я думаю, нереалистично», — сказал Джайшанкар.

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Как сообщало ИА REGNUM, Индия и Китай до сих пор не могут решить территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также территории в штате Аруначал-Прадеш, на крайне восточную оконечность которого претендует Пекин.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявлял, что китайская сторона настроена на поддержание мира и спокойствия на протяжении всей границы с Индией. Диплом призвал индийскую сторону «работать в этом же направлении и избегать действий, способных привести к эскалации и осложнить ситуацию вдоль границы».