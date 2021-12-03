Кишинёв, 3 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду надеется, что Совет по телевидению и радиовещанию (СТР) Молдавии в обновлённом составе будет пресекать «российскую пропаганду» на ретранслируемых в республике зарубежных телеканалах. Об этом глава молдавского государства заявила в эфире телеканала TVR Moldova.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

«Как я поняла, скоро у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определённые законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения», — сказала Санду.

Она добавила, что в Молдавии планируется провести реформу системы безопасности, которая будет включать в себя в том числе и вопросы кибербезопасности. Окончательное решение примут после того, как будет проанализирована эффективность нового состава СТР.

Напомним, победившая летом на парламентских выборах пропрезидентская партия «Действие и солидарность» приняла поправки к кодексу об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии. В результате под контроль депутатов перешёл Общественный телеканал республики «Телерадио Молдова» и СТР. В ноябре был распущен состав СТР, назначенный, когда правящей большинство в парламенте было у Партии социалистов.