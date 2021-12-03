Кемерово, 3 декабря, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В кемеровской шахте «Листвяжная» в настоящее время спасатели производят разведку необследованных участков горных выработок. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Сегодня запланировано проветривание аварийных тоннелей. Газообстановка в шахте сложная, но стабильная», — говорится в официальном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в шахте остаются 27 погибших горняков и два горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтеров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается.