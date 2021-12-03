Чита, 3 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Палеонтологи в Забайкальском крае в 2021 году из-за нехватки финансирования впервые за 10 лет не смогли организовать раскопки на месте обнаружения останков динозавра. Об этом 3 декабря сообщает телеграм-канал «Город Братск».

JerzyGorecki Динозавр

»Чтобы провести любую экспедицию, необходима экипировка и люди. И, естественно, все упирается в деньги. Благодаря тому, что губернатор Гениатулин [Равиль Гениатулин, глава Читинской области и в последующем Забайкальского края в 1996—2013 годах] помог нам, была организована первая экспедиция, мы купили палатки и так далее <…> Он не занимался палеонтологией, но он близко к сердцу принял нашу проблему. Появятся деньги — будет экспедиция. В 2021 году не выезжали» — пояснила палеонтолог Софья Синица.

Напомним, в 2010 году Синица обнаружила в пади Кулинда Чернышевского района Забайкалья несколько остатков динозавра. При дальнейших исследованиях ученые, описали новый вид динозавра, назвав его кулиндадромеусом забайкальским (Kulindadromeus zabaikalicus). С 2016 года изображение ящера помещено на герб и флаг Чернышевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальное кладбище динозавров было обнаружено учёными во время строительства трассы «Чита-Хабаровск».

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