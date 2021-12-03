Махачкала, 3 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В столице Дагестана вышли на улицу жители домов по улице Амет-Хана-Султана, которые остались без газа из-за ЧП, произошедшего 22 ноября. Напомним, днем в двухэтажном доме прогремел взрыв газа, после которого дом обрушился и возник пожар. Погиб мужчина, получили ожоги и травмы четверо членов его семьи, в том числе дети. Двое человек находятся в тяжелом состоянии.

Протест

Как определили экстренные службы, взрыв газа произошел из-за утечки на газопроводе. Для проведения ремонтных работ подача газа в 11 жилых домов в этом районе была прекращена. Газовики обязались восстановить газоснабжение в ближайшие сроки. Последний раз называлась дата 2 декабря. Все это время жильцы оставшихся без газа домов замерзали в своих квартирах.

Не дождавшись обещанной подачи газа, люди вышли на улицу Амет-Хана-Султана, перекрыв движение автомашин по ней, о чем рассказали подписчики страницы «Дагестан/Махачкала» в соцсети Instagram. С решившимся на протестную акцию жителями, не дождавшимся тепла в своих квартирах в обещанный срок, встретились власти города.

Мэр города Салман Дадаев на своей странице в Instagram, объяснил ситуацию. По его словам, новый газопровод построен, однако газовики не могут его запустить в работу, так как у них якобы нет доступа для проверки в часть квартир многоквартирных домов.

«Сегодня вечером возмущенные жители домов вышли с требованием к АО «Газпром газораспределение Махачкала» возобновить газоснабжение. <…> Для скорейшего решения проблемы на месте было принято решение организовать штаб и незамедлительно начать поквартирный обход. Работа будет проводиться всю ночь для скорейшего решения вопроса и возобновления газоснабжения», — написал Дадаев.

Он призвал жителей оказать максимальное содействие газовикам и предоставить доступ в квартиры и все имеющиеся документы. Между тем, как оказалось, 11 многоэтажек были построены без разрешения на строительство и не введены в эксплуатацию законным образом, пишет «Новое дело». Как объяснили изданию в администрации города, жилые строения находятся в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи мощностью 35 000 В. В силу этого выявленного обстоятельства действия газовиков можно понять. Кто должен нести ответственность за подключение к газопроводу незаконно построенных жилых домов? Ситуация, как написали в мэрии, находится под контролем. Остается надеяться, что жителям 11 домов, которые остаются без газа уже более десяти дней, удастся добиться от властей решения своего вопроса.

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