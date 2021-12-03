Майкоп, 3 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Активизировать работу по выполнению поручения президента РФ о социальной газификации поручил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, об этом 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото Алексея Гусева Правительство Республики Адыгея

В своем Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводку газа до границ негазифицированных домовладений без привлечения средств населения. Реализация поручения президента находится на строгом контроле главы РА Мурата Кумпилова.

В настоящее время в пообъектный план-график догазификации вошло 6649 объектов, том числе 6634 домовладения в 163 населённых пунктах. Также запланировано подведение природного газа к границам 15 дачных товариществ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Всего в этом году планируется газифицировать около 500 домовладений.

На данный момент газифицированы 104 домовладения, заявление на догазификацию подали 1819 жителей региона.

Мурат Кумпилов поручил активизировать работу и взаимодействие с АО «Газпром газораспределение Майкоп», чтобы существенно сократить время согласовательных процедур. Приём документов на догазификацию осуществляется во всех офисах МФЦ республики, причём подать заявку можно в окне информирования офисов многофункционального центра, не проходя в зал приёма. По данной услуге здесь предоставляются все необходимые информационные материалы, а также бланки заявок, пояснили в министерстве труда и социального развития региона.

Также, по поручению главы Адыгеи, в регионе предусмотрены меры социальной поддержки в рамках догазификации региона. Так, с 2022 года отдельные категории граждан смогут получить за счет республиканского бюджета единовременную выплату в размере более 60 тыс. рублей на приобретение внутридомового газового оборудования и подключение к сетям газораспределения внутри границ участка. С гражданами, которые имеют статус «малоимущие», будут заключаться социальные контракты.