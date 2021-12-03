Кострома, 3 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Костроме определили нового подрядчика, который займётся исполнением двух муниципальных контрактов в рамках национального проекта «Экология». Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Пустая площадка на улице Судостроительной, где должны были быть установлены очистные сооружения

Напомним, ранее конкурсы на ремонт ливневой канализации в микрорайоне Юбилейном и строительство двух комплексов очистных сооружений в 2019 году выиграло закрытое акционерное общество из Костромы «Волгарь-1». Итоговая цена контрактов превысила 166 млн рублей. Мероприятия были включены в федеральный проект по оздоровлению Волги, все работы должны были завершиться до конца 2021 года.

Однако из-за «отсутствия необходимой техники, специалистов и строительных материалов, а также низких темпов работ» подрядчика контракт был расторгнут за два месяца до истечения срока — 29 октября текущего года. При этом по первому объекту компании заплатили 67 млн рублей, а стоимость исполненных работ составила 39 млн. По второму объекту объём оплаченных и выполненных работ совпал. Новые конкурсы выиграла компания из Подмосковья — ООО Торговый дом «ЦСК». Она уже имеет опыт работы в Костромской области и занимается масштабной реконструкцией очистных сооружений в Волгореченске. Срок исполнения костромских контрактов сдвинулся — достроить объекты подрядчик должен до 30 ноября 2022 года.