Строительством очистных сооружений в Костроме займётся новый подрядчик
Кострома, 3 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Костроме определили нового подрядчика, который займётся исполнением двух муниципальных контрактов в рамках национального проекта «Экология». Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее конкурсы на ремонт ливневой канализации в микрорайоне Юбилейном и строительство двух комплексов очистных сооружений в 2019 году выиграло закрытое акционерное общество из Костромы «Волгарь-1». Итоговая цена контрактов превысила 166 млн рублей. Мероприятия были включены в федеральный проект по оздоровлению Волги, все работы должны были завершиться до конца 2021 года.
Однако из-за «отсутствия необходимой техники, специалистов и строительных материалов, а также низких темпов работ» подрядчика контракт был расторгнут за два месяца до истечения срока — 29 октября текущего года. При этом по первому объекту компании заплатили 67 млн рублей, а стоимость исполненных работ составила 39 млн. По второму объекту объём оплаченных и выполненных работ совпал. Новые конкурсы выиграла компания из Подмосковья — ООО Торговый дом «ЦСК». Она уже имеет опыт работы в Костромской области и занимается масштабной реконструкцией очистных сооружений в Волгореченске. Срок исполнения костромских контрактов сдвинулся — достроить объекты подрядчик должен до 30 ноября 2022 года.
Справка: проект по оздоровлению Волги в Костромской области включает в себя несколько мероприятий. В частности, до августа 2022 года в Волгореченске введут в эксплуатацию новые очистные сооружения, благодаря чему сброс сточных вод в реку снизится на 2 млн кубических метров в год. Работы на объекте выполнены на 95%. В Костроме планируют реконструировать Коркинские очистные сооружения. Они принимают около 80% всех стоков водоотведения города и находятся в плохом состоянии. Проект реконструкции объекта проходит согласование, получить заключения по нему город надеется до 1 декабря текущего года. Привести сооружения в порядок должны в 2023 году.