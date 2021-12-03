Нижневартовск, Югра, 3 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) за получение взятки осуждён начальник одного из отделов Управления по дорожному хозяйству и благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Кривич Илья Г. Нижневартовск. Югра

Установлено, что начальник одного из отделов управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска с августа 2019 года по январь 2021 года требовал взятку в сумме 820 тысяч рублей от бизнесмена, который работал по госконтракту. За это он пообещал дополнительное соглашение на увеличение объёма финансирования и приёмку работ без замечаний. Предприниматель был вынужден подчиниться настойчивой «помощи» и передал чиновнику в январе 2021 года часть взятки размером в 177 тысяч рублей.

Взяточник был задержан, помещён под домашний арест. Признан судом виновным в совершении преступления по п."в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн рублей с запретом семь лет занимать руководящие должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Югре выявлен ещё один эпизод получения взятки директором нижневартовского филиала «Управления капитального строительства ХМАО».