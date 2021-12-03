Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приняли рекордное для начала декабря количество снежных масс — 162 373 кубометра. ОБ этом 3 декабря сообщили в пресс-службе Водоканала.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

Так, лишь за одни сутки, со 2 на 3 декабря, «снежные» пункты предприятия приняли более 58 тыс. кубометров снега. Рекордсменом по приему снега среди ССП до сих пор является пункт на Октябрьской набережной, 2. За сутки там растопили почти 4 тыс. кубометров. Всего с начал зимнего сезона это пункт утилизировал уже более 14 тыс. кубометров снега. Среди СИСП лидером является пункт на Взлетной ул. — 7,2 тыс. кубометров за сутки и почти 17 тыс. с 24 ноября.

«Точные данные по количеству принятого снега позволяет получить специальная автоматизированная система. Измерение объема снежных масс в кузове автомобиля происходит при помощи бесконтактного лазерного сканирования. Машина проезжает под рамкой сканирующего устройства со скоростью 5−8 км/час. Данные автоматически заносятся в систему учета», — пояснили в Водоканале.

Отметим, что все 18 «снежных» пунктов предприятия работают в штатном режиме и продолжают принимать снежные массы с улиц и дворов города в полном объеме. Общая производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки.