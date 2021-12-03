Кемерово, 3 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области горноспасатели продолжают поиски тел погибших шахтёров «Листвяжной». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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По официальным данным, сейчас в шахте остаются 27 погибших горняков и два горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтеров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается.

Отметим, что по данным на 12:00 (время местное) сегодня, 3 декабря, в стационарах Кузбасса находятся 16 пострадавших.