Москва, 3 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Москве, благодаря активной профилактической работе Госинспекции по недвижимости, количество новых незаконных построек за девять лет сократилось в 18 раз, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2021 году в Москве зафиксировано всего 35 новых случаев самостроя, в 2012 году их было 638. Самое большое незаконных построек было возведено в 2015 году — 953.

С начала 201 года проведено более 70 онлайн-мероприятий для собственников объектов недвижимости, в них приняли участие свыше 5 тысяч человек. Эти профилактические мероприятия позволяют предупредить нарушения.

ИА REGNUM ранее сообщало, из 2006 выявленных в 2020 году в Москве незаконных самостроев около половины были добровольно демонтированы их владельцами.

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