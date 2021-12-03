Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открыли бюст дважды Героя Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна. Память маршал Советского Союза увековечена на территории школы №22, которая носит его имя. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Памятник дважды Герою Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну

«Также посетили созданный в школе музей имени маршала. В нем представлены личные вещи, посвящённые жизни и боевому пути Ивана Христофоровича, и экспонаты Великой Отечественной войны. Иван Христофорович прошел две мировые войны, является примером беззаветного служения Родине», — написал Логвиненко в Instagram.

Над созданием памятника трудился скульптор Нерсес Киракосян. Бюст дважды Героя Советского Союза установлен за счёт внебюджетных средств.