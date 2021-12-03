Москва, 3 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Центральном Доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе (СДРА) 2 декабря открылась художественная выставка «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», посвящённая дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Битва за Москву

пресс-служба Минобороны РФ «80 лет назад, осенью 1941 года, шло ожесточённое сражение за столицу нашей Родины — Москву, в котором, без преувеличения, решалась судьба всей страны. Красная Армия сумела остановить мощную вражескую группировку буквально у стен Москвы: 5−6 декабря советские войска перешли в контрнаступление, в результате которого враг был отброшен на 150−200 километров от столицы».

Экспозиция выставки «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» повествует о событиях тех дней, о героизме и мужестве советских людей — защитников главного города России и СССР.

Её посетители увидят парадный портрет маршала Победы Георгия Константиновича Жукова кисти Павла Бойко, копии плакатов советских художников-графиков Кукрыниксов, графику Владимира Власова, живописные полотна Юлии Мелиховой и другие работы. В рамках выставки также представлена книжная экспозиция «Москва! С тебя начиналась Победа», различные архивные материалы, значки и фотографии.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 мероприятий проведут культурные площадки столицы в честь 80-летия Битвы за Москву.