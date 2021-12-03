Париж, 3 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Во Франции состоится заседание совета по здравоохранению, чтобы выяснить, нужно ли принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Пятая волна пандемии особенно сильна и ситуация вызывает беспокойство», — заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сославшись на растущие цифры, в том числе на 60% увеличение случаев заболевания за одну неделю.

На материковой части Франции было выявлено три случая заражения штаммом «Омикрон» после первого случая, обнаруженного на острове Реюньон.

Как сообщало ИА REGNUM, второй случай заражения штаммом «Омикрон» был выявлен на территории Франции, на этот раз в Верхнем Рейне.