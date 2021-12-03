Москва, 3 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Представители русскоязычной общины в США подвергаются беспрецедентному давлению со стороны американских властей. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, опубликованном 3 декабря на сайте омбудсмена.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

В заявлении говорится, что в результате такого давления, из-за многочисленных обысков и допросов, приостановил свою работу Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США.

«Многие представители русскоязычной общины и члены КСОРС стали фигурантами расследований о нарушениях закона об иностранных агентах», — отметила Москалькова.

Она призвала своих коллег-правозащитников обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября КСОРС объявил о приостановке деятельности в Соединённых Штатах из-за расследования спецслужбами нарушений законов об иностранных агентах. ФБР подвергла следственным мероприятиям не менее 300 человек, от студентов до пенсионеров, отметили в организации.

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