Чебоксары, 3 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Чувашии объём инвестиций в основной капитал по итогам девяти месяцев увеличился на 1,5% и превысил 32,8 млрд рублей. Такие предварительные данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По сведениям ведомства, в январе-сентябре 2021 года в основной капитал республики за счёт всех источников финансирования вложено 32 803,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,5% к аналогичному прошлогоднему периоду.

В структуре инвестиций большая часть приходится на приобретение машин и оборудования — на это направлено 11 220,9 млн рублей, или 34,2% от общего инвестиционного объёма. На втором месте по размеру вложений — расходы на улучшение земель, строительство и обновление зданий (кроме жилых), сооружений: доля данных трат составляет 32,4%, в абсолютных цифрах — 10 624 млн рублей.

На научные разработки и исследования (объекты интеллектуальной собственности) направлено 981,3 млн рублей, или 3% всех инвестиционных вложений.

Из общего объёма инвестиций в основной капитал 20 761,5 млн рублей (63,3%) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Из них 52,6% составили собственные средства организаций и предприятий.

Напомним, в 2020 году в экономику Чувашии вложено 52 371,8 млн рублей инвестиций. Это на 24% меньше, чем было в 2019 году.