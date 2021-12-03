Канберра, , 10:34 — REGNUM Дома престарелых и больницы в городе Гундивинди в Квинсленде (северо-восток Австралии были эвакуированы, а персонал и пациенты были доставлены в безопасное место, пока 10 000 остальных местных жителей ждут, чтобы покинуть затопленный город. Об этом 3 декабря сообщил телеканал Nine News.

Наводнение Philippe Semanaz

Пожарные и аварийные службы Квинсленда объявили о чрезвычайной ситуации, поскольку прогнозируется, что уровень наводнения из-за разлива реки Макинтайр достигнет рекордно высокого уровня.

В местном административном совете Гундивинди уже призвали жителей действовать немедленно и ознакомиться с планами действий в случае наводнения. В то же время в мэрии города заявили, что эвакуировать всех жителей пока смысла нет.

Ожидается, что река Макинтайр достигнет отметки в 10,7 метров, что превзойдет уровень разлива в 2011 году.