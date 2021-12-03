Якутск, 3 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Внутрирегиональные перелёты из Якутска в арктические населённые пункты Якутии будут субсидированы. Средства на эти цели предусмотрели в бюджете региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря в оперативном штабе республики.

Самолёт

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Воспользоваться возможностью улететь со скидкой якутяне смогут в 2022 году. В список субсидированных направлений вошли перелёты в 13 арктических районов.

«Со следующего года будет расширена программа субсидирования во внутрирегиональном сообщении от населенных пунктов арктической зоны до узлового аэропорта Якутск и в обратном направлении. Для того, чтобы снизить стоимость перевозок, субсидирование будет осуществляться с применением адресности. То есть билеты будут продаваться только непосредственно для граждан, имеющих фактическое место регистрации на территории арктических районов», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев.

К возрасту пассажиров компенсация не будет привязана.

Как сообщало ИА REGNUM, казна Якутии в 2022 году будет самой большой по объёму собственных доходов. Общая сумма доходов с учётом трансфертов составит более 264,5 млрд рублей, расходы ожидаются на уровне 267,7 млрд. Дефицит бюджета прогнозируется в размере 3,2 млрд рублей.