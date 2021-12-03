Селенгинский район, Бурятия, 3 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В селе Селендума Селенгинского района Бурятии произошёл смертельный пожар в жилом доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, к моменту прибытия пожарных, дом горел изнутри.

jackmac34 Огонь

Жильца — мужчину 1952 года рождения из горящего здания в бессознательном состоянии вытащили очевидцы до прибытия огнеборцев. Однако прибывшие на место работники скорой помощи констатировали смерть пенсионера.

«Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара, по предварительным данным, повреждены кухня, санузел и коридор. Уничтожения жилого строения пожарные не допустили», — отметили в ведомстве.

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