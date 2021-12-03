Канберра, 3 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Какова же цена счастья? Три монеты номиналом в 1 доллар и одна монета в 2 доллара — вот все, что понадобилось одной жительнице Западной Австралии, чтобы получить долю в огромном джекпоте Powerball в размере 80 миллионов долларов ($56 млн). Об огромном выигрыше в лотерею 3 декабря сообщил телеканал Nine News.

Pictures of Money Деньги

Победителями, сорвавшими джекпот лотереи Powerball, стала группа из 55 женщин, которые занимаются фитнесом в одном тренажерном зале в Перте. Теперь каждая из них получит выигрыш на сумму около 1,4 миллиона долларов.

Одна из женщин по имени Лорна в интервью радиостанции 6PR рассказала, что присоединилась к подружкам только в последнюю минуту.

«Пару дней назад в тренажерном зале наша владелица, которая руководит тренажерным залом, сказала: «Я думаю, мы должны поучаствовать в Powerball. Давайте, по 5 долларов с каждой», — рассказала Лорна.