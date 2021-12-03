Глава КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Лаоса
Пхеньян, 3 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 2 декабря поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК НРПЛ, президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ына поздравил партию, правительство и народ Лаоса с 46-летием основания Лаосской Народно-Демократической Республики.
Он также выразил надежду на то, что партия, правительство и народ Лаоса будут выполнять постановление XI съезда партии и достигать нового прогресса в строительстве могучего и процветающего социалистического государства.
«Уверен, что прекрасные отношения дружбы и сотрудничества между двумя партиями и двумя странами будут дальше укрепляться и развиваться, и от всей души желаю Генеральному секретарю еще больших успехов в ответственной работе», — говорится в телеграмме.