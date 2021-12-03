Пхеньян, 3 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 2 декабря поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК НРПЛ, президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ына поздравил партию, правительство и народ Лаоса с 46-летием основания Лаосской Народно-Демократической Республики.

Он также выразил надежду на то, что партия, правительство и народ Лаоса будут выполнять постановление XI съезда партии и достигать нового прогресса в строительстве могучего и процветающего социалистического государства.

«Уверен, что прекрасные отношения дружбы и сотрудничества между двумя партиями и двумя странами будут дальше укрепляться и развиваться, и от всей души желаю Генеральному секретарю еще больших успехов в ответственной работе», — говорится в телеграмме.