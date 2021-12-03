Волгоград, 3 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Жители Дзержинского района Волгограда остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции утром 3 декабря. Как сообщили в пресс-службе «Россети ЮГ», потребителей подключают по резервным схемам электроснабжения.

Подстанция

«Энергетики «Россети Юг» оперативно подключают по резервной схеме энергоснабжения потребителей Дзержинского района Волгограда, оставшихся без электричества в результате технологического нарушения на одной из подстанций», — говорится в сообщении.

В первую очередь на резервные источники энергии переводятся социально значимые объекты на территории района.

По данным местных СМИ, утром 3 декабря на подстанции «Пионерская», расположенной на улице Нильской, произошёл взрыв. Очевидцы сообщают о «грохоте» и последовавшем отключении электроснабжения.