Канберра, 3 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Похоже, что Рождество жители Австралии будут встречать традиционно по-другому, чем жители остальной планеты — располагающаяся южнее экватора Австралия сможет наслаждаться теплой погодой, пока остальные страны северного полушария будут справлять праздник с минусовыми температурами. Об этом 3 декабря сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com Рождество

Так, в Сиднее погода будет пасмурной и дождливой. Температура в регионе будет достаточно высокая, приблизительно 20−24 градуса.

Во второй столице Австралии Мельбурне будет стоять безоблачная и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Жителям Брисбена повезет меньше всего, поскольку синоптики прогнозируют сильный ливень. Впрочем, холодов не ожидается — температура составит 27 градусов.

Самая жаркая погода установится в солнечном Дарвине (столица Северной Австралии), где столбики термометров поднимутся до 33 градусов.