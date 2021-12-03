Калуга, 3 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Калужской области подвели итоги Всероссийской осенней акции «Сохраним лес», в рамках которой прошли 190 мероприятий с участием около 2750 человек. Всего на территории всех муниципальных образований и на 570,4 га и лесного фонда было высажено почти два миллиона сеянцев и саженцев. Об этом 3 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Акция «Сохраним лес»

Под руководством специалистов лесничеств в 2021 году в акции приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и образовательных организаций, трудовые коллективы предприятий. Министр природных ресурсов и экологии области ВладимирЖипа поблагодарил всех, кто внес вклад в сохранение лесов. Он отметил, что в этом году к марафону присоединились почти на 200 калужан больше.

«Помощь волонтеров в лесовосстановительной деятельности становится все более заметной. Данная акция является одной из составляющей регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области» в рамках национального проекта «Экология». Его цель — добиться, чтобы вырубленные и погибшие леса в полном объеме восстанавливались. Уверен, что совместными усилиями к 2024 году мы сможем этого достичь», — отметил Владимир Жипа.

По данным Минприроды Российской Федерации, по стране число участников акции «Сохраним лес» возросло на 200 тысяч человек по сравнению с 2020 годом.